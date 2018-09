Sale sul tetto del centro commerciale per scattarsi un selfie cade e muore

Ieri sera intorno alle 22:30 un ragazzo di 15 anni,A.B di Cusano Milanino che frequentava un Istituto Tecnico di Cinisello Balsamo (Mi), è salito con tre amici sul tetto del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, al confine con Milano, per scattarsi un selfie ma è precipitato da 25 metri finendo in una condotta dell’aria. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno faticato non poco per estrarre il ragazzino che, trasportato all’Ospedale Niguarda di Milano è morto poco dopo. Sulla tragedia indagano i magistrati della procura di Monza, insieme al tribunale per i minorenni.