Precipita da un sentiero, morto milanese 74enne

In cerca di funghi, stava camminando lungo un sentiero a Curiglia con Monteviasco (Va) quando ha trovato un uomo senza vita. Immediato l’allarme. L’uomo senza vita era precipitato dal sentiero impervio soprastante. Sul posto i tecnici della XIX Delegazione Lariana, stazione di Varese, per il recupero con la barella. Sono intervenuti anche i Carabinieri. L’elicottero ha portato in quota sia le squadre, sia il medico per la constatazione del decesso. Al momento l’uomo non aveva con sé i documenti. Gli accertamenti hanno poi consentito di risalire alla sua identità. Si tratta di G.B., 74 anni, di Canegrate (MI).