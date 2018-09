MM lancia un progetto narrativo sui Draghi Verdi milanesi

Il Drago Verde è uno degli appellativi della fontanella simbolo della città di Milano e segna il paesaggio urbano e la memoria collettiva dei milanesi, oltre a offrire un servizio capillare che rende l’acqua pubblica disponibile a tutti. Chiamati così per la particolare forma a testa di drago del rubinetto in ottone, i Draghi Verdi sono 584 in tutta la città.

Metropolitana Milanese lancia un programma innovativo di narrazione condivisa che coinvolge le nuove generazioni per assegnare un’identità e una storia a tutti i Draghi Verdi che abitano la città, con l’obiettivo di costruire una storia locale aperta a tutti. Un fantasy metropolitano ideato e costruito da scrittori, disegnatori e fumettisti grazie anche all’apporto dei bambini, che intorno a queste fontanelle, nei giardini e nei parchi, sono soliti radunarsi. La prima pubblicazione di queste storie e immagini è prevista entro il 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua.



“Educare fin dai primi anni i bambini al miglior utilizzo di un bene pubblico importante come l’acqua, impiegando come strumenti il gioco e l’immaginazione, è stata un’idea apprezzata in una città come la nostra promotrice e capofila della Food Policy nel mondo.– ha spiegato Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano.

“Questo programma fa parte dell’obiettivo primario che ci siamo prefissi inaugurando la Centrale dell’Acqua: quello di promuovere, attraverso molte iniziative anche didattiche, una conoscenza diffusa di tutti i luoghi legati all’acqua soprattutto sensibilizzando le nuove generazioni verso l’uso responsabile di una risorsa così preziosa” ha dichiarato Davide Corritore, Presidente di MM



L’attività di divulgazione nei confronti delle nuove generazioni diventa, anche alla luce dell’emergenza idrica nazionale, un obiettivo strategico che ciascun gestore deve necessariamente prevedere, accanto alle attività di gestione delle reti e alla salvaguardia della preziosa risorsa. MM prevede di coinvolgere tutte le scuole di ordine e grado già a partire dalla scuola materna, fin dai prossimi mesi, con laboratori, lezioni in aula e visite didattiche. Il programma ‘Milano, la città dei Draghi verdi’ prenderà vita nello spazio della Centrale dell’Acqua di via Cenisio.