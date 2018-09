Scende dall’auto per salvare i figli, mamma muore sulla A8

Gravissimo incidente stradale ieri sera sulla A8 Milano-Varese. Una mamma è scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere stata coinvolta in un incidente ma in quel momento è stata travolta e uccisa da un altra vettura che sopraggiungeva. E’ morta così Barbara Fettolini, 38 anni, di Sesto San Giovanni (Mi) dopo un chilometro dal casello di ingresso a Milano. Un altra donna, che aveva causato il tamponamento della vittima, è stata ricoverata al Niguarda dove ha subito l’amputazione della gamba. Le figlie della vittima, di 5 e 8 anni, non sono state coinvolte. Illesi anche due uomini coinvolti nell’incidente. Sull’incidente sono in corso indagini.