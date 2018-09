Sparatoria a Milano in pieno giorno, nessun ferito

Questa mattina Piazza Gasparri, in zona Comasina a Milano è stata il teatro di una sparatoria. Verso le 11, due uomini tuttora ricercati dai carabinieri, hanno sparato l’uno contro l’altro nei pressi del bar El Tabacchè. I due poi si sono dileguati senza lasciare tracce. A terra sono stati rinvenuti una decina di proiettili e il finestrino di un auto in sosta è stato ritrovato in frantumi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri un uomo ha aperto il fuoco contro un’altra persona seduta davanti al bar, la quale nel momento in cui si è accorta di essere il bersaglio dei colpi, ha estratto la pistola e ha sparato a sua volta. Nella sparatoria fortunatamente non sono state coinvolte altre persone e non ci sono stati feriti.