Un motociclista che sarebbe sbandato autonomamente ha perso la vita a causa di un incidente sulla strada statale 301 “del Foscagno” che è temporaneamente chiusa al traffico a Valdidentro, in provincia di Sondrio. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità limitrofa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Carabinieri di Tirano per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.