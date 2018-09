Sul Lago di Pusiano si disputano oggi le finali della 66esima edizione dei campionati italiani di canottaggio a sedile fisso. Nell’arco della giornata saranno assegnati trenta titoli nazionali, specialita’ Jole ed Elba, nelle categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior e Senior. Alle gare e alle cerimonie di premiazione del primo pomeriggio ha

presenziato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, che ha sottolineato: “Tra ieri e oggi sono scesi in acqua 503 atleti di 365 equipaggi per sfidarsi piu’ volte tra batterie e finali e tutto e’ andato alla perfezione, a testimonianza di un’efficienza organizzativa che da’ lustro al territorio e alla Lombardia intera”.

Il nuovo Centro Remiero di Eupilio e’ frutto degli investimenti,della volonta’ e dell’impegno della Regione Lombardia, dei 7 comuni rivieraschi del lago di Pusiano, della Comunita’ Montana del Triangolo lariano, delle province di Como e Lecco, sotto la

regia dell’Autorita’ di bacino del Lario e dei laghi minori. Al riguardo, il sottosegretario Rossi, che proprio su queste acque, da atleta, si allenava in vista delle sue quattro

partecipazioni alle Olimpiadi nelle competizioni di canoa, ha rimarcato: “Da quando venivo qui, a pagaiare per prepararmi ai Giochi di Atene 2004, il Centro Remiero di Eupilio e’ cresciuto parecchio per dimensioni e qualita’ dei servizi, sino a raggiungere standard decisamente elevati. Grazie agli ultimi lavori e’ diventato un vero punto di riferimento per i canottieri e i canoisti di tutto il Paese, e si candida in futuro a ospitare ulteriori manifestazioni di grande rilievo, con possibili riflessi positivi sia per il turismo sia per l’economia locale”.