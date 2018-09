Rozzano più vicina a Milano, inaugurata nuova tratta del tram 15

Rozzano più vicina al centro di Milano: si è inaugurata oggi la nuova tratta del tram 15, un’opera che i cittadini di Rozzano attendevano da tempo e che finalmente è giunta alla sua realizzazione.

All’evento hanno partecipato il sindaco di Rozzano Barbara Agogliati, l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli, il vice sindaco della Città Metropolitana di Milano Arianna Censi, il direttore generale di Atm Arrigo Giana, il direttore Operations di Atm Alberto Zorzan, il direttore dei sistemi per la mobilità di MM Spa Ing.Massimo Guzzi e il direttore dei lavori di MM Spa Calogero Napoli.

Il prolungamento della linea, che ha il suo nuovo capolinea in via Guido Rossa, toccherà viale Lombardia servendo anche la zona di Rozzano Vecchio, che godrà di un migliore collegamento con il capoluogo.

L’avvio del nuovo servizio, inoltre, ha permesso di potenziare tutta la rete del trasporto pubblico di superficie che sarà resa più efficiente migliorando i collegamenti con i comuni limitrofi, ampliando gli orari, e facilitando gli spostamenti dei cittadini in tutta la zona Sud-Ovest.

“Oggi è un vero giorno di festa – dichiara l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli –. Si chiude una vicenda troppo lunga e complessa, si apre una nuova importante pagina per la mobilità milanese. Il collegamento tra Milano e questo importante e popoloso comune si inserisce nel piano di azioni che stiamo portando avanti per disincentivare l’uso dell’auto privata, diminuire le emissioni, migliorare la qualità dell’aria, dello spazio urbano e della vita dei cittadini. Proprio in queste settimane, alcuni sono già partiti altri partiranno, abbiamo attivato con Atm una serie di potenziamenti del trasporto pubblico che interessano i quartieri meno centrali della città e che hanno recepito le richieste arrivate dai Municipi. Il prolungamento del 15 è sicuramente il traguardo che maggiormente aspettavamo”. “Oggi, finalmente, consegniamo alla nostra città un’opera attesa da anni e decisiva per migliorare la qualità della vita di tanti pendolari rozzanesi, lavoratori e studenti, che ogni giorno si spostano verso Milano -spiega il sindaco di Rozzano Barbara Agogliati –. Dopo dieci anni siamo giunti alla fine di questo cantiere che ha avuto diverse vicissitudini e problemi di gestione da parte degli organi competenti, situazioni complicate di cui i nostri cittadini hanno pagato i disagi. Come sindaco, fin dal primo giorno della mia elezione ho assunto personalmente l’impegno di portare avanti il dialogo con MM, con Atm e con il Comune di Milano per cercare di accelerare il più possibile l’iter della realizzazione dell’opera e minimizzare, per quanto possibile, i disagi alla viabilità, ai cittadini e ai commercianti Ora, finalmente, abbiamo raggiunto l’obbiettivo con un tracciato che accorcia le distanze tra Rozzano, il nostro quartiere Aler e il cuore di Milano. Con caparbietà vogliamo ribadire che le troppo spesso dimenticate periferie e le esigenze di chi ci abita devono essere la nostra priorità. Rozzano torni al centro dell’agenda politica metropolitana”.

“Finalmente si aggiunge una pedina strategica in quello che è lo scacchiere del trasporto pubblico locale nella zona sud dell’area metropolitana, che faciliterà gli spostamenti verso Milano e darà nuovo impulso alla mobilità efficace e sostenibile – dichiara Arianna Censi, vice sindaca della Città metropolitana di Milano -. Si tratta di comprendere l’importanza di una visione metropolitana del sistema dei trasporti. Il potenziamento e lo sviluppo sempre più capillare dei mezzi pubblici, unito alla rivisitazione del Sistema Tariffario, deve spingere, dunque, sempre di più – e come Città metropolitana lo auspichiamo fortemente – verso un vero sistema di trasporto pubblico che dia risposte alle sempre più numerose richieste dei cittadini e del territorio”.