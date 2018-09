’Italia ama gli IMAGINE DRAGONS e il concerto di ieri sera al Milano Rocks lo ha confermato. La band americana non si è fatta spaventare dal forte temporale che ha bagnato i 60 mila spettatori che si sono trovati ALL’AREA EXPO-Experience Milano regalando al pubblico un concerto di 2 ore durante le quali Dan Reynolds e compagni hanno suonato tutti i loro successi dall’apertura con “Radioactive” fino ai saluti con “Believer” passando per “Whatever it takes” , “Walking the Wire” , “Next to me” , “Demons” , “Thunder” , “On top of the world” e l’inedito “Natural”.

I 60 mila fan hanno invece regalato alla band di Las Vegas un vero e proprio record: il concerto di Milano è infatti quello che ha raccolto il maggior numero di pubblico pagante durante tutta la carriera della band, carriera iniziata nel 2009 che ha ancora davanti a se’ molti anni di live e successi.