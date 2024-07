Tre persone sono rimaste ferite, la scorsa notte, a Milano, in tre episodi distinti che si sono susseguiti a cavallo di mezzanotte. Il più grave è un uomo di 34 anni colpito con ferocia all’addome da una coltellata. E’ accaduto all’una, in via MacMahon quasi all’angolo con piazza Pompeo Castelli dove l’uomo, uno straniero, è stato soccorso in strada dal 118 . Trasportato cosciente in codice rosso all’ospedale di Niguarda è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

All’una e un quarto, in piazza Miani, nel quartiere Barona, un 24enne è stato aggredito da altri giovani, ed è stato colpito da un fendente alla fronte. E’ stato trasportato in codice giallo alla Humanitas di Rozzano (Milano).

A mezzanotte e un quarto, invece, in via Biumi all’angolo con via Ponte Nuovo, è stata la volta di un 21enne, ferito da coltellate a una gamba e a un braccio. Il 118 lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale San Raffaele.