Brescia, sequestrati tre milioni di prodotti Made in China

Più di 3 milioni di prodotti marchiati Made in China sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia perché privi delle caratteristiche di sicurezza previste dal Codice del Consumo. In particolare, i militari di Desenzano del Garda hanno ispezionato un magazzino a Calcinato dov’era custodita una grande quantità di prodotti privi di istruzioni in lingua italiana e sprovvisti di delle prescrizioni per un corretto utilizzo. Una gran quantità del materiale sequestrato è composto da articoli di cancelleria pronti per essere utilizzati a scuola da bambini e studenti. L’acquisto di prodotti non a norma può comportare rischi per la salute e la sicurezza, anche a causa della scarsa qualità. Oltre agli articoli di cancelleria, la Guardia di Finanza ha sequestrato anche piccoli elettrodomestici ed accessori per la cura della persona. Il titolare della società è stato denunciato per il reato di frode nell’esercizio del commercio.