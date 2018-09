Al via Il Tempo delle Donne alla Triennale di Milano

Milano si prepara ad ospitare la quinta edizione de “Il Tempo delle Donne”.

Da venerdì 7 a domenica 9 la manifestazione organizzata dal Corriere della Sera e La27esimaOra animerà le sale della Triennale di Milano con 120 appuntamenti e 360 ospiti in tre giorni.Tra gli ospiti ci sarà la scrittrice Silvia Avallone, il cantautore Francesco De Gregori, il Premio Strega 2018 Helena Janeczek e l’attore Luca Zingaretti.

Il tema di questa edizione sarà la ricerca della felicità in tutte le sue accezioni e declinazioni, tra parola e musica.Tre giorni ricchi di spettacoli, incontri, inchieste, laboratori, interviste, performance, installazioni. Previsti anche gli incontri con diversi cantanti tra cui Al Bano, Giovanni Allevi, Dolcenera, Dori Ghezzi, Lo Stato Sociale, Francesco Gabbani, Max Gazzè, Fabio Rovazzi, Giuliano Sangiorgi e Brunori Sas.

Alla sua quinta edizione, e in collaborazione con IoDonna, Fondazione Corriere della Sera e ValoreD, la rassegna è un momento collettivo di produzione di idee, di sperimentazione, di confronto, che va oltre il giornale per diventare vita vera, esplorazione e proposta. Nato nel 2014, Il Tempo delle Donne arriva alla sua quinta edizione registrando una partecipazione sempre crescente e coinvolgendo oltre 80.000 partecipanti. Un format unico che unendo linguaggi diversi, da quello giornalistico allo spettacolo dal vivo, passando per workshop e lectio, riesce a trattare in modo autorevole, coinvolgente e sorprendente le tematiche della contemporaneità, per parlare in modo diretto a uomini e donne dei cambiamenti sociali che investono la nostra realtà e creare continue occasioni di confronto.