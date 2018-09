Monza, arrestati due spacciatori nella loro abitazione in via Bergamo

Due cittadini marocchini di 28 e 25 anni sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Monza per detenzione di sostanze stupefacenti e altre due cittadine marocchine di 34 e 31 anni sono state invece segnalate in stato di libertà per lo stesso reato. I quattro, tutti clandestini, sono stati individuati attraverso il controllo della stazione di Monza e dei movimenti degli spacciatori. La Polizia pertanto è riuscita a identificare l’abitazione dei quattro in via Bergamo e dopo l’irruzione ha trovato all’interno circa 4 kg di hashish, sia pronto in dosi sia ancora confezionato in panetti, 40 grammi di cocaina in 16 dosi, circa 5mila euro in contanti, ricavati dallo spaccio, un bilancino di precisione e diversi cellulari. Meno di due settimane fa sempre nei pressi della stazione di Monza la Polizia aveva arrestato altri due clandestini, di cui uno fratello di uno dei quattro arrestati. I due erano stati trovati in possesso di circa 2 kg di Hashish e 2mila euro in contanti.