“Sarà un fine settimana dai forti contrasti con il Nord interessato da temporali mentre il Centro Sud sarà sotto la cappa dell’anticiclone africano” – a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera, che aggiunge – “L’estate prosegue a corrente alternata al Nord per una nuova perturbazione che dividerà l’Italia sul fronte meteo”.

TEMPORALI AL NORD – L’indebolimento dell’anticiclone africano sul suo bordo settentrionale determina il graduale passaggio di una perturbazione sulla nostra Penisola. Il week-end dunque si preannuncia instabile soprattutto al Nord dove saranno più probabili e frequenti rovesci e temporali irregolari, anche di forte intensità. Non sono da escludersi delle grandinate e colpi di vento. I fenomeni saranno distribuiti a macchia di leopardo; non mancheranno infatti delle fasi asciutte e soleggiate, in particolare su coste e pianure. I primi segnali del peggioramento già da venerdì sera quando i temporali, localmente forti, dalle Alpi si porteranno verso le alte pianure del Nord.

ANTICICLONE AFRICANO AL CENTRO SUD – Al Centro Sud invece continuerà a dominare l’alta pressione africana con un tempo perlopiù soleggiato, eccetto per qualche nota instabile su Alta Toscana, Nord Marche e Romagna. Lunedì però ci sarà un cambiamento anche su queste regioni con l’arrivo di temporali.

TEMPERATURE, FINO A 40°C al SUD– Il clima si manterrà caldo, specie al Centro Sud; diverse località supereranno i 33-34°C, con punte di 36-38°C sulle aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, fino a 40°C sulle zone interne della Sicilia e della Sardegna. Le temperature saranno invece in calo al Nord. “Un rientro alla normalità estiva giungerà non prima di lunedì quando i venti di Maestrale porteranno un generale abbassamento termico anche al Centro Sud con la cessazione della veloce ondata di caldo” – concludono da 3bmeteo.

ALLERTA A MILANO Cresce l’allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che per questo pomeriggio prevede vento e temporali forti: dalle 15 il centro meteo regionale ha emanato un’allerta in codice giallo, che si alzerà di livello passando al codice arancione (fase di pre-allarme) a partire dalle 18 per quanto riguarda il rischio idraulico, ovvero le possibili criticità per Seveso e Lambro. L’allerta rimarrà attiva per tutta la giornata di domani, sabato 22, fino alla mezzanotte.