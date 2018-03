Giuseppe Catozzella, “E tu splendi”

Lo scrittore Giuseppe Catozzella è in libreria con un nuovo romanzo dal titolo “E tu splendi” (Feltrinelli) .

La storia, ambientata in un paesino sulle montagne della Lucania, racconta del piccolo Pietro, che scopre che dentro la torre normanna una famiglia di stranieri. Chi sono? Cosa vogliono? Perché non se ne tornano da dove sono venuti? E’ l’irruzione dell’altro, che scoperchia i meccanismi del rifiuto. Dopo aver catalizzato la rabbia e la paura del paese, però, sono proprio i nuovi arrivati a innescare un cambiamento, che torna a far vibrare la speranza di un Sud in cui si mescolano sogni e tensioni.

