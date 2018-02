FOREIGNER: live album e tour con l’orchestra sinfonica!

I FOREIGNER annunciano la pubblicazione di un live album unico e monumentale! Il 27 Aprile 2018 uscirà su earMUSIC “Foreigner With The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus”, registrato durante due show speciali e sold out del tour del 40° anniversario nel Maggio 2017 a Lucerna, in Svizzera, che hanno visto l’eccezionale collaborazione della 21st Century Symphony Orchestra & Chorus: accanto alla band sul palco un totale di ben 118 elementi diretti da Ernst van Tiel hanno rivisitato i più grandi classici dell’incantevole repertorio dei Foreigner.

Questo live – pubblicato su CD, DVD e vinile 2LP – rappresenta il culmine della relazione artistica tra il fondatore dei Foreigner Mick Jones e il team di compositori/arrangiatori formato da Dave Eggar e Chuck Palmer (Paul Simon, James Taylor, Patti Smith, Coldplay), con tanto di nomination ai Grammy Awards.

Spiega Mick Jones: “Non mi sarei mai immaginato quando ho fondato i Foreigner di poter essere ancora in giro per il mondo in tour dopo 40 anni con la mia amata musica. Gli arrangiamenti orchestrali di Dave Eggar e Chuck Palmer hanno elevato le nostre composizioni ad una nuova dimensione sinfonica che spero piaccia ai fans almeno quando ha fatto commuovere e godere noi della band”.

I Foreigner affronteranno un tour orchestrale 2018 di ben 72 date nei soli USA: partenza il 16 Marzo da St. Augustine, Florida e chiusura il 4 Agosto a Sturgis, South Dakota.

I Foreigner hanno scritto pagine indelebili del AOR americano tra inni rock e dolci melodie irresistibili: con 9 album multi platino tra il 1977 e il 2009 hanno superato i 75 milioni di copie vendute e piazzato ben 16 hit nella Top 30 a livello internazionale.

FOREIGNER line up 2017/2018:

Mick Jones (chitarra)

Kelly Hansen (voce)

Jeff Pilson (basso, voce)

Tom Gimbel (chitarra ritmica, sax, voce)

Michael Bluestein (tastiere)

Bruce Watson (chitarra)

Chris Frazier (batteria)

Di seguito copertina e tracklist di tutti i formati disponibili:

Cd Tracklist:

Overture Blue Morning, Blue Day Cold As Ice Waiting For A Girl Like You Say You Will When It Comes To Love That Was Yesterday Feels Like The First Time Starrider Double Vision Fool For You Anyway Urgent Juke Box Hero I Want To Know What Love Is

Dvd Tracklist:

Overture Blue Morning, Blue Day Cold As Ice Waiting For A Girl Like You Head Games When It Comes To Love Say You Will The Flame Still Burns That Was Yesterday Box Hero Starrider Double Vision Fool For You Anyway Hot Blooded Urgent Feels Like The First Time I Want To Know What Love Is

Doppio Vinile Tracklist:

Side One:

Overture Blue Morning, Blue Day Cold As Ice Waiting For A Girl Like You

Side Two:

Double Vision When It Comes To Love Say You Will That Was Yesterday

Side Three:

Urgent Juke Box Hero

Side Four: