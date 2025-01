Milano, Rossello, (FI): serve un’amministrazione più efficente

“I cittadini di Milano esprimono con forza la necessità di un’amministrazione più efficiente, capace di rispondere concretamente ai bisogni della comunità. Sono stanchi di una politica fatta di sterili contrapposizioni e di una gestione pubblica miope, che spesso costringe a rivolgersi al privato per ottenere servizi essenziali. È necessario valorizzare le risorse della società civile e promuovere iniziative comunitarie in settori fondamentali come l’educazione, l’assistenza, l’edilizia e la sanità. Queste esigenze si riflettono anche nel tessuto economico della città e nelle imprese, che devono confrontarsi con costi di produzione sempre più elevati”. Così Cristina Rossello, deputata e coordinatrice cittadina di Forza Italia nel suo intervento di apertura al convengo azzurro “Un piano industriale per l’Italia e per l’Europa” in corso a Milano. “Milano, con il suo alto tenore di vita – ha aggiunto -, fatica a mantenere una competitività adeguata, e su questo tema è urgente una riflessione approfondita. In questo contesto si inserisce il piano industriale presentato da Antonio Tajani, che pone un’attenzione particolare sugli approvvigionamenti energetici, elemento cruciale per il futuro economico della città. Parallelamente, si lavora anche sul tema della sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini, aspetti imprescindibili per una metropoli come Milano.

Non possiamo dimenticare che accanto a questi programmi vi è anche il tema della governance cittadina. È fondamentale avere una leadership forte, capace di implementare nuove politiche economiche e urbane. La visione che Silvio Berlusconi aveva per il piano industriale di Milano non era lontana da quella attuale: parlava già di approvvigionamenti, smart city, digitalizzazione, ricerca e innovazione tecnologica.”