Giustizia e verità per Ramy, il corteo in centro a Milano

“Giustizia e verità per Ramy e Fares”. È quanto hanno chiesto i manifestanti scesi in piazza sabato ai cortei organizzati in più città dal Coordinamento Antirazzista italiano in memoria del 19enne Ramy Elgaml, del quartiere Corvetto di Milano, morto lo scorso 24 novembre in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nel capoluogo lombardo. Fares Bouzidi è l’amico che guidava ed è indagato per omicidio colposo stradale.

A Milano il corteo è partito da Piazza San Babila. Aperto da uno striscione giallo con scritto in italiano e arabo “Giustizia e verità per Ramy e Fares”, ha raggiunto piazza Duca d’Aosta, passando per corso Monforte e Buenos Aires.

“Le periferie – ha detto una delle organizzatrici al megafono – vengono nominate sui giornali soltanto associate a casi di cronaca, alla parola ‘sicurezza’ e alla parola ‘paura’. Siamo qui non solo per ricordare Ramy e dare forza a Fares e ai loro familiari, ma anche per tutte le vittime di omicidio razziale che in Italia hanno perso la vita”. Era presente anche la fidanzata di Ramy .