Lombardia, Corecom: consegnati i “patentini digitali”

“Il Patentino digitale promosso da Corecom Lombardia è uno strumento innovativo che mete in campo la principale ‘arma’ che abbiamo a disposizione per fornire ai giovani competenze digitali e combattere fenomeni come il cyberbullismo, e il revenge porn stanno diventando una delle prime cause del disagio psicologico dei più giovani: la formazione. Solo da qui può passare un uso ‘sano’ dei social e di tutte le tecnologie di comunicazione. Siamo solo all’inizio di un cammino lungo e impegnativo che potrà cambiare l’approccio alla cultura del digitale: è una sfida impegnativa, ma necessaria. La strada è una sola ed è obbligata: per capire i giovani non bisogna avere paura di ascoltarli. Solo ascoltandoli e parlando con loro potremo guidarli e accompagnarli in questo delicato passaggio all’età adulta”. Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani intervenendo al 1° Patentino Day, l’iniziativa dedicata all’uso consapevole del web e dei social da parte dei giovani che si è svolta questa mattina all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Il Patentino digitale, promosso dal Corecom Lombardia che esercita le funzioni di tutela e garanzia dei minori attraverso iniziative di educazione all’utilizzo dei media nell’ambito regionale di riferimento, nasce con l’obiettivo di fornire agli studenti delle scuole medie e superiori lombarde una certificazione che attesta il completamento del percorso formativo di cittadinanza digitale finalizzato a trasmettere ai giovani le competenze minime necessarie a navigare in rete con consapevolezza e responsabilità, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom) in materia di alfabetizzazione digitale.

L’evento di questa mattina, realizzato in collaborazione con la Fondazione Articolo 49, si pone come giornata conclusiva del primo anno del progetto “Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale”, promosso dal Corecom nelle scuole lombarde a partire dallo scorso febbraio. Il percorso educativo è articolato in 10 moduli, per un totale di 10-20 ore di formazione, a seconda degli approfondimenti scelti dai docenti. “Dopo soli tre mesi dal lancio del progetto – ha sottolineato Il Presidente del Corecom Lombardia Cesare Gariboldi – sono più di 2.500 gli studenti lombardi che si sono iscritti ai corsi di cittadinanza digitale, a dimostrazione di quanto sia forte nei giovani il bisogno di conoscere e utilizzare il web in piena sicurezza. Molti di loro hanno già completato il percorso formativo e altrettanti si apprestano a farlo. Il Patentino digitale è un progetto che affonda infatti le sue radici in una esigenza condivisa da Istituzioni e famiglie: quella di trasmettere agli studenti le competenze minime necessarie per navigare in rete con consapevolezza e responsabilità per prevenire i rischi della rete e guidare i giovani verso un utilizzo positivo e sicuro degli strumenti digitali“.

Nel corso dell’evento, il Presidente Gariboldi ha consegnato il Patentino digitale agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ghedi Rinaldini” di Ghedi (BS), dell’Istituto Comprensivo Tavernerio (CO), dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Romani” di Casalmaggiore (CR), della Fondazione “Luigi Clerici” di Lodi e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Martin Luther King” di Muggiò (MB) in rappresentanza di tutti gli studenti lombardi che hanno aderito al percorso formativo.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente di regione Lombardia Attilio Fontana (con un video messaggio), del Presidente Romani e dell’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale e Disabilità Elena Lucchini, si sono svolti due talk con gli interventi di: Cesare Gariboldi (Presidente del Corecom Lombardia); Massimiliano Capitanio (Commissario Agcom); Costanza Andreini (Public Policy Manager META Italia); Marco Mazzoni Nicoletti (Vicecoordinatore Nazionale Corecom e Presidente Corecom Veneto); Fulvio Scarpino (Vicecoordinatore Nazionale Corecom e Presidente Corecom Calabria); Marco Meacci (Presidente Corecom Toscana); Mario Cabasino (Presidente Corecom Sardegna); Veronica Cella (Componente Corecom Lombardia); Marco Cervellini (Vice Capo Divisione Formazione Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale); Andrea Poli (Presidente Fondazione Art.49); Giuseppe Bonelli (Dirigente Ufficio scolastico regionale per la Lombardia).