Caos treni, sabato di passione per i viaggiatori

Il danno alla linea aerea provocato dal pantografo di un treno in partenza alla stazione Centrale di Milano ha causato un sabato di passione per i viaggiatori.

La giornata nera dei treni è iniziata poco dopo le 7 quando, stando alle prime ricostruzioni, un convoglio ad Alta Velocità provoca col pantografo un guasto alla linea aerea. Quando un altro treno in transito aggancia la linea già danneggiata, il danno si aggrava. La Polfer, stando ai primi accertamenti, esclude il dolo.

Da quel momento il caos si propaga in tutta Italia. Ai passeggeri non resta che appostarsi sotto ai tabelloni e chiedere informazioni. A Milano la coda all’assistenza clienti Trenitalia supera la cinquantina di metri. Nel primo pomeriggio la circolazione viene progressivamente riattivata. Poco dopo le 15 torna attiva su tutte le linee.

Molto pesanti i disagi per i viaggiatori. “Il nostro treno – dice un passeggero diretto a Salerno – aveva accumulato 240 minuti di ritardo. Poi improvvisamente è scomparso, senza avvisi di cancellazione, come invece per altri. Allora siamo andati a chiedere e ci hanno detto che era stata aggiornata la schermata del tabellone. E il nostro treno?”. Alcuni treni, tra l’altro, presentano solo la dicitura ‘ritardo’. “Peggio di così non può andare”. E’ la risposta sconsolata data da una coppia di anziani ferma davanti ai tabelloni delle partenze della stazione centrale di Milano. “Siamo qui dalle 9 del mattino – spiegano i due anziani -. Abbiamo più di 80 anni”.

“Il ministro Salvini è pienamente consapevole delle difficoltà, perché i cantieri non si possono concludere in un pugno di giorni, e prende atto di consigli e critiche. Anche di coloro che non solo non hanno mai risolto i problemi, ma non li hanno mai nemmeno voluti affrontare”. Lo scrive il Ministero dei trasporti.

“Il Ministro Salvini è fermamente intenzionato a migliorare la circolazione ferroviaria, rendendo l’Italia più moderna e connessa: nel 2025 i nuovi treni in circolazione saranno 875. E nei prossimi mesi sono attesi altri 46 convogli Frecciarossa freschi di fabbrica. E ancora: verranno fatte le Olimpiadi Milano-Cortina a cui molti non credevano”.

Tutta l’opposizione attacca Salvini. Per il leader del M5s Giuseppe Conte Salvini “si è perso con lo sguardo per aria, alla ricerca dei satelliti di Musk da sponsorizzare”.

La spiegazione di quello che sta avvenendo ai treni nel nostro Paese è molto semplice: Salvini fa il ministro dei Trasporti seguendo la politica che Lega e centro dx fanno in Lombardia con Trenord da anni. Caos e ritardi all’ordine del giorno. Senza mai assumersi responsabilità” scrive sui social la senatrice del Pd Simona Malpezzi.