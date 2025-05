Beic, chiusa l’inchiesta per Boeri e Zucchi

La Procura di Milano ha chiuso le indagini sul concorso per la realizzazione della nuova Biblioteca europea di informazione e cultura nei confronti di sei persone, tra cui gli architetti di fama internazionale Stefano Boeri e Cino Zucchi. I due docenti erano nella commissione aggiudicatrice che ha proclamato vincitrice una cordata di cui facevano parte alcuni loro allievi o partner professionali. La vicenda riguarda un conflitto di interessi e i reati contestati sono turbativa d’asta e, solo per Boeri e Zucchi, anche false dichiarazioni.

Boeri e Zucchi, rispettivamente presidente e componente della commissione, secondo l’ipotesi dei pm Giancarla Serafini, Paolo Filippini e Mauro Clerici, non avrebbero dichiarato i conflitti di interesse, accademici e professionali, che li legavano al team vincitore. E anzi ci sarebbero stati presunti “accordi”, documentati da chat, per assegnare, nel luglio 2022, quella gara indetta dal Comune. I reati di turbativa e falso contestati dai pm sono stati riconosciuti nell’ordinanza con cui il gip Luigi Iannelli lo scorso febbraio ha bocciato la richiesta di arresti domiciliari per i due docenti, disponendo invece le misure interdittive del divieto di fare parte di commissioni per i concorsi pubblici, il primo per un anno e il secondo per 8 mesi e per Boeri e Tamburelli del divieto di “concludere contratti con la Pubblica Amministrazione” per un anno.