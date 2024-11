M4 compie 2 anni, ATM: serviti oltre 20 milioni di passeggeri

Atm festeggia i primi due anni della linea Blu e traccia un bilancio dei passeggeri dal suo primo viaggio. Dal 26 novembre 2022 a oggi sono quasi 20 milioni i passeggeri trasportati: una linea la M4 che è cresciuta di anno in anno, prima con il prolungamento fino a San Babila il 4 luglio 2023, poi con l’apertura completa fino a San Cristoforo lo scorso 12 ottobre 2024. Oggi sull’intera Blu viaggiano in media al giorno 117mila passeggeri con picchi fino a 130mila, segnando un incremento del 160% rispetto al periodo precedente all’estensione fino a San Cristoforo, quando la media giornaliera era di 46mila. La stazione più utilizzata si conferma San Babila con più di 24mila passeggeri al giorno. Seguono le stazioni di S. Ambrogio con quasi 12mila passeggeri, Sforza Policlinico con 8mila passeggeri, Argonne con 7mila passeggeri e Linate Aeroporto con più di 6mila passeggeri. Numeri che confermano la M4 come un’opera strategica per Milano e tutto il territorio, collegando la città da ovest a est in 30 minuti, e il centro di Milano al city airport di Linate in soli 12 minuti.