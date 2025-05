May Day Parade, in 10mila al corteo contro lo sfruttamento

Circa 10mila persone hanno partecipato alla May Day Parade, il tradizionale corteo del primo maggio delle realtà antagoniste e dei sindacati di base a Milano. Seguendo 13 camion che diffondono musica a tutto volume, i manifestanti sono partiti da piazzale Loreto per arrivare nella zona dell’ortomercato dove si fermeranno fino alle 23.

“Scendiamo in piazza unitə contro lo sfruttamento dei corpi e delle menti. Il sistema ci vuole schiavə e noi rispondiamo con 13 carri che faranno risuonare la nostra voce per la città di Milano, contro stato e capitale. La nostra lotta è il Primo Maggio, ma lo è anche tutti gli altri giorni dell’anno”, spiegano gli organizzatori di Smash Repression.

Nessun problema di ordine pubblico finora. Lungo via Padova hanno sfilato invece circa 1200 pro pal con alcune sigle antagoniste e i Cobas.