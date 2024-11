FRONTIERS ROCK FESTIVAL VII: bill completo 2025 dei singoli giorni in diretta esclusiva a LINEA ROCK il 5 Dicembre

Torna dopo 6 anni di stop uno dei festival rock europei più amati e attesi, un’esperienza straordinaria per tutti gli appassionati di Melodic Rock/Hard Rock.

La 7° Edizione del FRONTIERS ROCK FESTIVAL si svolgerà come di consueto al Live Club di Trezzo Sull’Adda (MILANO) il 25/26/27 APRILE 2025: in diretta a Linea Rocknella serata di giovedì 5 DICEMBRE 2024 snoccioleremo in esclusiva il programmacompleto, suddiviso per i singoli giorni, con tutte le info dettagliate sul festival.

In studio con Marco Garavelli e Barbara Caserta microfoni aperti per il masterminddell’audace label festival, Mr Primo Bonali, che con i vertici di Frontiers Music – in testa il vulcanico presidente Serafino Perugino ed il responsabile artistico Aldo Lonobile, supportato da Mario De Riso – ci sta preparando un’altra edizione con i fiocchi.

Non mancheranno gli interventi di ospiti speciali a sorpresa!

Vi aspettiamo numerosi con i vostri commenti e le domande live on air!

Basterà connettersi al sito www.radiolombardia.it e seguire la diretta streaming (radio e TV).

FRONTIERS ROCK FESTIVAL VII

25-26-27 APRILE 2025

@ Live Club di Trezzo sull’Adda (MILANO)

Dettagli sui Biglietti e Informazioni di Prevendita

I biglietti sono in vendita a partire dal 25 novembre 2025.

Prezzo di prevendita:

• Biglietto Singolo (1 giorno): €75.00 (+ diritti di prevendita)

• Abbonamento (3 giorni): €215.00 (+ diritti di prevendita)



Le prevendite sono disponibili presso i seguenti circuiti di vendita:

Mailticket.it, TicketOne.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.it

Come da tradizione del festival negli anni scorsi, il FRONTIERS ROCK FESTIVAL offrirà ancora una volta uno speciale pacchetto VIP Experience (limitato a 100 disponibili), al prezzo di € 399,00.

Questo pacchetto esclusivo include:



• Due spettacoli acustici esclusivi con tre artisti che si esibiranno nel secondo e nel terzo giorno, tenuti in una speciale lounge VIP presso la venue – incluso un aperitivo di benvenuto – dalle 12:30 alle 14:00;

• Accesso privilegiato all’isola/e di fronte al palco, con disponibilità di poltrone + ingresso anticipato prima del resto del pubblico;

• Foto, autografi, meet & greet ed esperienze interattive con gli artisti;

• Borsa con merchandising esclusivo, CD e gadget;

• Buono pasto per un pasto caldo + bevanda per ogni giorno del festival.



Preparatevi a scatenarvi con il meglio del melodic e hard rock internazionale… Un weekend indimenticabile da non perdere!

Per informazioni sui biglietti e sull’acquisto della VIP Experience, visitate frontiersrockfestival.com e seguiteci su Facebook per tutti gli aggiornamenti.

Le band già confermate in cartellone:

WINGER: ancora tra i più raffinati portabandiera dell’hard rock americano anni ’80 ad ampio respiro col recente splendido album “Seven”; il loro show al FRF sarà l’ultimo di sempre in Italia e vedrà la partecipazione di tutti i membri della formazione originale – Kip Winger, Reb Beach, Rod Morgenstein, Paul Taylor – oltre al chitarrista polistrumentista John Roth in line up in pianta stabile dal 1992.

PRIDE OF LIONS: guidati dal leggendario songwriter al multiplatino, nonché chitarrista/tastierista, Jim Peterik (co-fondatore di The Ides of March, autore per 38 Special e Sammy Hagar tra gli altri, e membro dei Survivor per molti anni), con il talentuoso vocalist Toby Hitchcock, riporteranno sul palco del FRF il loro ruggito di classe pura, melodie indimenticabili e hit immortali.

BONFIRE: fondati e guidati dal chitarrista Hans Ziller, gli hard rocker tedeschi vantano una carriera quarantennale e ben 17 studio-album, con un nuovo full-length in rampa di lancio con il singolo “I Died Tonight” già disponibile; prontissimi a regalarci uno show fatto di grandi canzoni (classici e novità), contagiose melodie e chitarre graffianti.

RONNIE ROMERO: carismatico, potente, richiestissimo, Ronnie Romero è diventato in pochi anni uno tra i frontman più stimati dell’intera scena Hard Rock e Melodic Metal internazionale (tra Ritchie Blackmore’s Rainbow, Michael Schenker Group, Lords of Black, The Ferrymen, Sunstorm, Vandenberg, Coreleoni, Gotus, Elegant Weapons) e ha maturato un’incredibile esperienza e padronanza live anche da solista, con 3 album tutti suoi all’attivo.

CHEZ KANE: talentuosa e affascinante singer britannica ha guidato per anni, assieme alle due sorelle, la pop-band Kane’d; la svolta Rock è arrivata grazie a Danny Rexon dei Crazy Lixx, che ha visto in lei la potenziale erede delle più famose hard ladies of the ‘80s come Lee Aaron, Lita Ford, Sandy Saraya o Robin Beck; 2 album dallo stile immediato e contagiosamente melodico e i suoi live-show sono una grande festa, un inno alla vita e al divertimento.

GIRISH & THE CHRONICLES: dall’India con furore, 3 studio-album e tanti concerti per portare la loro miscela esplosiva di ‘80s Heavy Metal/Hard Rock in giro per il mondo; energia e compattezza al top.

FANS OF THE DARK: da Stoccolma, Svezia, il combo del batterista/compositore Freddie Allen e del cantante Alex Falk ha pubblicato 3 album in studio + 1 EP negli ultimi 4 anni, melodic classico ottantiano, cavalcate epiche ed arrangiamenti stellari… il loro sound è davvero unico e dal vivo porteranno la loro buona dose di genialità ed inventiva.

In arrivo venerdì 29 Novembre un secondo annuncio e poi per il CAST COMPLETO tutti sintonizzati IN DIRETTA @ LINEA ROCK su Radio Lombardia il 5 DICEMBRE a partire dalle ore 20!!!