Influenza e covid, due giorni di vaccinazioni senza prenotazioni al Pirellone

“Nell’ambito della campagna vaccinale promossa da Regione Lombardia, martedì 5 novembre e giovedì 21 novembre i cittadini potranno vaccinarsi senza necessità di prenotazione sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca D’Aosta; una location suggestiva che abbiamo deciso di mettere a disposizione per sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione. Confido in una ampia partecipazione all’iniziativa e ringrazio l’ASST Nord Milano per la disponibilità dimostrata”. Lo comunica il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, rivolgendo a tutti i lombardi l’invito a vaccinarsi, sfruttando anche e proprio l’opportunità fornita con il doppio appuntamento del Pirellone.

La somministrazione dei vaccini antinfluenzali, anti-pneumococco e Covid, sarà a cura dell’ASST Nord Milano, che nell’occasione allestirà tre linee vaccinali: con la collaborazione della Protezione Civile regionale sarà posizionata sul piazzale una tenda pneumatica all’interno della quale saranno ricavati i box vaccinali, garantendo così un ambiente al tempo stesso caldo, accogliente e riservato. L’accesso al piazzale del Pirellone sarà consentito dalla rampa di Piazza Duca d’Aosta: sarà possibile vaccinarsi in entrambi i giorni in orario compreso tra le 9 e le 15.