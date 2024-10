“Dire grazie”, la 19esima edizione di Yoga Festival

Oltre 65 masterclass e freeclass, incontri e presentazioni, 120 ore di pratica per ogni livello, i migliori maestri italiani e internazionali. Sono i numeri della 19esima edizione di Yoga Festival in programma dal 15 al 17 novembre al Superstudio MAXI, in via Moncucco 35 a Milano.

“DIRE GRAZIE”: questo il tema scelto da YogaFestival come invito a praticare la riconoscenza verso lo yoga, gli altri e il mondo che ci circonda, dando più spazio a gratitudine e gentilezza nella vita quotidiana.

Per riflettere su questo tema, YogaFestival riunisce i migliori insegnanti italiani e internazionali e tante esperienze per condividere e apprezzare il percorso interiore che lo yoga ci regala e le relazioni che ci insegna a coltivare.

IL SENSO DELLA TRADIZIONE: Antonio Nuzzo, il più autorevole interprete dello Yoga classico; Giuliano Boccali, accademico e fra i massimi esperti di sanscrito e indologia in Italia; Ram Rattan Singh, medico e insegnante di Kundalini Yoga, fondatore della piattaforma Yoga e Salute che proporrà una pratica su Yoga e Gratitudine; Sangeeta Laura Biagi, che rappresenta in Italia la grande tradizione del Rishi Culture Ashtanga Yoga.

UNO SGUARDO DA LONTANO: Stewart Gilchrist, fra i più seguiti e autorevoli insegnanti inglesi; Swami Krishnapremananda, gallese, monaco e ricercatore spirituale esperto di meditazione, maestro di Bhakti Yoga (lo yoga del cuore) e Gyana Yoga (il percorso dell’intuizione e della saggezza); Driss Benzouine, che porta dal Marocco uno sguardo originale nella pratica dell’Hatha Yoga classico.

GLI ATTESI RITORNI: sono il cuore del festival e dei tanti eventi che YogaFestival organizza durante l’anno, come Jacopo Ceccarelli, Carla Nataloni, Anna Inferrera. Ed Elena De Martin, il sabato mattina, con “Breakfast & Yoga: energizzati con l’Ashtanga Yoga”, imperdibile appuntamento per praticanti coraggiosi.

THE INDIAN TOUCH: Sujith Ravindran insegnante di meditazione, coach per l’evoluzione del maschio e autore del libro best seller “MATURITA’ MASCHILE: l’Essenza Interiore dell’Uomo”; il Dott. Shastri Balmukund, rinomato Yoga Guru e dottore in naturopatia; Nadeshwari Joythimayananda, insegnante di Nada Yoga e dottoressa in tecniche erboristiche. Il dott. James Eruppakattu, medico e insegnante di yoga per la prima volta al festival.

DA SCOPRIRE : Lorenzo Aristodemo, poliedrico insegnante di Hata Yoga, artista e musicista di grande valore, allievo della grande Wanda Vanni e fondatore de “Il Giardino di Shiva”, attivissimo centro yoga a Cosenza; Maria Romano, giovane e brillante insegnante di Navakarana Yoga, allieva diretta del maestro Dario Calvaruso, nostro apprezzatissimo ospite all’International Yoga Day nel 2021; Charlotte Lazzari, insegnante di Odaka Yoga che invade la pratica con la sua gentilezza e delicatezza; Barbara Quargnolo che lavora nella pratica yoga con la vibrazione dei gong.

SOLO PER LUI, SOLO PER LEI

Due le pratiche specificamente dedicate all’universo femminile e a quello maschile, in quest’edizione di YogaFestival: “Donne e Tantra” con Nadeshwari Joythimayananda e “La montagna nella tempesta: la leadership del maschile maturo” con Sujith Ravindran.

YOGA E SISTEMA IMMUNITARIO

Una nuova serie di asana dedicati alla stimolazione del sistema immunitario con Carla Nataloni.

FRA ARTE E MUSICA

Non mancheranno momenti di musica con il Concerto per soffi, respirazioni e battiti

creato da Lorenzo Aristodemo e incontri con l’arte nella classe Yoga e Arte di Marta Massara che coinvolgerà i partecipanti non solo nella pratica, ma anche in una live performance della body artist Alice Cappelli.

TRE EVENTI SPECIALI

– venerdì 15 novembre “Mantra per l’Anima e Ecstatic Dance: un viaggio meditativo alle Radici dell’Essere” con Thea Crudi e Anna Inferrera. Meditazione, mantra e danza sacra con Thea per connettersi alle parti più profonde del proprio essere; Ecstatic Dance, un movimento libero e senza regole, con Anna per armonizzare corpo, mente e spirito: un invito a esprimere liberamente se stessi, liberare blocchi energetici e ritrovare equilibrio e consapevolezza.

– sabato 16 novembre “GLI 8 PASSI DELLA MEDITAZIONE” con DANIEL LUMERA: apprendere e praticare gli 8 passi fondamentali della via della meditazione che possono ispirare le nostre esistenze ed insegnarci a ritrovare pace e connessione con noi stessi e con ciò che ci circonda.

– domenica 17 novembre “1 MINUTO AL GIORNO” con SELENE CALLONI: Selene Calloni Williams presenta gli OMI (One Minute Immersion) esercizi spirituali per un’immersione cosciente profonda. 1 minuto al giorno per 21 temi di meditazione, per una pratica quotidiana in grado di guidarci verso una vita più ricca, appagante e consapevole, Basta scegliere un OMI dal libro e seguire delle semplici istruzioni: recitare mantra provenienti da varie tradizioni yoga (indù, himalayano, tantrico, sciamanico, buddhista o giapponese).

SPAZIO TALKS

Curato dal giornalista e insegnante di Yoga Mario Raffaele Conti, sarà lo spazio per conoscere e conversare con e su personaggi e argomenti del mondo dello Yoga con il Prof. Giuliano Boccali, professore di Indologia e Lingua e Letteratura sanscrita, Matteo di Placido, sociologo e docente dell’Università di Torino sulla professionalizzazione dello yoga; la dott.ssa Marta Grossi su psicoanalisi e yoga e molti altri ospiti.

FOCUS BIMBI, TEEN E YOGA SENZA BARRIERE

E’ un’attenzione di lunga data quella che YogaFestival dedica allo Yoga per i bimbi e, più di recente, per gli adolescenti perché è da loro che nascono i semi di una società migliore. Ritornano, quindi lo Spazio Bimbi con “Il Piccolo Yogi”, quest’anno a cura del Centro Ananda Assisi e lo “Yoga Young” con Esteban Dell’Orto, freeclass dedicata ad adolescenti e giovani adulti (dai 13 ai 20 anni) che nello Yoga possono trovare uno strumento di consapevolezza preziosissimo per attraversare una fase di crescita così delicata. Patrizia Saccà, ex atleta paralimpica e ora insegnante e scrittrice, condurrà alcune freeclass di “Yoga senza barriere”, parte di un progetto dell’Unione Induista Italiana rivolto a persone diversamente abili.

LE SCOPERTE DELL’AGORA’

Prima o dopo la pratica, un giro nell’agorà riserva sempre piacevoli scoperte, fra librerie, scuole yoga, centri olistici, prodotti naturali e ayurvedici, l’Emporio Yoga con espositori selezionati e di qualità, lo spazio Plose con un’area per il Face Yoga; GERMOGLIANDO, la scienza di coltivare germogli commestibili in appositi contenitori spiegata da Tommaso Radice, produttore bio.

Sempre attivo il Punto Ristoro vegetariano per una pausa sana ed equilibrata

“Cerchiamo sempre dei temi che calino lo Yoga nella realtà che viviamo quotidianamente – sottolinea Giulia Borioli, Presidente e Fondatrice di YOGAFESTIVAL – “e gentilezza e gratitudine ci sembrano, oggi come oggi, le risorse più carenti della nostra società. La pratica di questa disciplina così preziosa può riallinearci anche in questo senso, aiutandoci a coltivare un senso di riconoscenza, verso noi stessi e il mondo, che è il primo passo per costruire una società migliore, coltivare relazioni più gentili, non dare nulla per scontato e aprirsi ad una nuova e necessaria crescita interiore”.

Programma completo su https://www.yogafestival.it/

YOGAFESTIVAL MILANO: Informazioni pratiche

Orari : venerdì 15 novembre dalle 15.00 alle 19.30; sabato 16 novembre dalle 9.00 (alle 7.30 per i partecipanti a Breakfast & Yoga) alle 19:30; domenica 17 novembre dalle 9.00 alle 19:00 circa.

Dove: Superstudio Maxi, Via Moncucco, 35 Milano. Per chi arriva in auto dall’autostrada, l’uscita è Famagosta; in metropolitana Linea 2, fermata Famagosta.