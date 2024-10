Colico vuole passare dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio

Un comitato popolare si è costituito in questi giorni con l’obiettivo di ottenere la migrazione del comune di Colico, attualmente in provincia di Lecco, alla confinante provincia di Sondrio. Colico è un paese di 8.103 abitanti posto al confine nord del Lecchese, al vertice del Lago di Como, provincia di cui faceva parte fino alla costituzione di quella di Lecco. Il proposito del comitato – accompagnato dallo slogan “Il Bitto sposerà l’agone?” – è quello di affiancare due brand ormai molto conosciuti: Como Lake e Valtellina, rendendo ancora più efficaci ed efficienti le sinergie, già oggi esistenti, tra territori confinanti: dalla scuola allo sport, dall’industria al turismo. Un matrimonio che potrebbe avere impulso anche dall’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, e un allontanamento dalla provincia di Lecco dovuto anche alla difficoltà di collegamenti con il capoluogo e a una scarsa incidenza della politica locale, a fronte invece di una grande attenzione ed efficienza delle grandi opere in provincia di Sondrio.