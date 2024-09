Anna si prende il podio: “30°C” è il singolo più venduto e uno dei brani più trasmessi in radio

ANNA conquista anche la classifica radio (EarOne) in Italia con la sua hit “30°C”: il brano si posiziona, infatti, alla #1 della classifica dei brani più trasmessi dalle radio questa settimana e contemporaneamente alla #1 della classifica dei singoli più venduti (FIMI/GFK). Un nuovo record che arriva dopo che il suo album “VERA BADDIE” è rimasto per 9 settimane consecutive alla prima posizione della classifica degli album più venduti (FIMI/GFK). Nessuna artista femminile era riuscita in una simile impresa prima d’ora dal 2008. Anna ha anche infranto un record con “30°C” e “VERA BADDIE” occupando la prima posizione contemporaneamente sia nella classifica dei singoli, sia in quella degli album: finora solo la cantautrice Adele c’era riuscita nel nostro Paese nel 2015 con il suo disco “25” e la hit “Hello”. “30°C”, infine, è il brano rimasto più a lungo alla prima posizione quest’anno su Spotify (con 69 giorni consecutivi). Anna ha letteralmente invaso tutte le classifiche quest’anno con la sua musica, con numerosi brani del disco nelle alte posizioni delle charts: attualmente il suo brano “TT LE GIRLZ” con Niky Savage è alla n.1 sia nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify, sia alla n.1 in quella di Apple Music Italia. Ma non finisce qui: ANNA ha segnato il record anche per il numero di copie certificate da un’artista femminile in un anno solare: oltre 1 milione 350 mila copie nel 2024. Infine, è l’artista donna con più brani andati alla #1 della classifica singoli (FIMI/GFK) in questo decennio (“Bando”, “Cookies N’ Cream” con Guè & Sfera Ebbasta, “EVERYDAY” con Takagi & Ketra, Shiva e Geolier, “30°C”). Con la sua musica ANNA ha accumulato oltre 2 miliardi di stream totali e certificato oltre 3 milioni di copie. Dopo esserlo stato per tutto il corso del 2023, ANNA si riconferma l’artista donna più ascoltata in assoluto nel nostro Paese. “VERA BADDIE”, scritto interamente da Anna, è già certificato Disco di Platino e sta riscuotendo un enorme successo. È diventato anche un fenomeno virale sui social attraverso la figura della “baddie” ovvero il ritratto di una ragazza di oggi forte, indipendente, promotrice del “self-empowerment”, dolce, conscia delle proprie fragilità e difetti che sa tramutare in punti di forza, impenitente, libera e senza censure. All’interno del disco sono molti i brani già certificati: “Vieni dalla Baddie (interlude)” è certificata Oro, “Bikini” con Guè è Oro, “I Love It” con Artie5ive è Platino, “TT LE GIRLZ” con Niky Savage è Oro, “BBE” con Lazza è Platino. Senza dimenticare “30°C” che ha fatto di Anna la regina assoluta di quest’estate italiana: il singolo è già Doppio Platino.