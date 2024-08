Rubano borse al mercato, arrestati tre sudamericani

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino colombiano di 51 anni e due cittadini cubani di 41 e 30 anni per furto aggravato in concorso e li ha indagati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Ieri mattina gli agenti hanno notato in zona Stazione Centrale i tre cittadini sudamericani che con fare sospetto e con degli con degli auricolari wireless attraverso i quali comunicavano a distanza tra loro, osservavano i turisti e i relativi effetti personali e, in particolare, hanno riconosciuto il 51enne in quanto, lo scorso 31 maggio in Corso Buenos Aires, fu arrestato sempre per furto aggravato in concorso. Seguiti a distanza dai poliziotti, i tre sudamericani hanno attraversato via Petrella fino a giungere in via Benedetto Marcello dove c’era il mercato del martedì. Poco dopo, i tre hanno individuato un’auto posteggiata nelle immediate vicinanze di un banco di vendita alimentare e, in particolare, il 41enne, dopo aver scrutato l’interno della stessa, ha lanciato un cenno d’intesa agli altri due complici. Mentre il 30enne poneva domande insistenti e pretestuose al venditore tenendolo adeguatamente occupato, il 51enne si è posizionato al centro della corsia tra le due file di banchi mercatali per fare da “palo”. I poliziotti hanno visto il 41enne che, dopo aver aperto lo sportello del veicolo, si è rapidamente impossessato di due borse per poi allontanarsi a passo svelto in direzione di via Petrella dove ha strattonato e colpito con calci e gomitate gli agenti e, dopo una breve fuga, è stato bloccato in via Tadino. Gli altri due complici, che si erano dati alla fuga, sono stati inseguiti e bloccati in via Benedetto Marcello.