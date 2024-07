Tenta di uccidere un uomo durante una lite in un bar, arrestato

Arrestato a Bernareggio (Mb) un 54enne accusato di tentato omicidio. L’uomo, che ha precedenti, ha tentato di uccidere un 32enne al culmine di una lite scoppiata all’interno di un bar. I fatti risalgono alla tarda serata di domenica 5 luglio: i due clienti a seguito di una discussione per futili motivi si sono azzuffati e hanno proseguito la lite all’esterno del locale. Sono stati divisi da altre persone presenti in quel momento. Il 54enne, dopo aver minacciato di morte l’altro, si è allontanato a bordo della propria auto, promettendo che si sarebbe ripresentato da lì a poco. Cosa che si è effettivamente verificata. Trascorsi pochi minuti, l’uomo, sempre a bordo dello stesso mezzo, è tornato sul posto. Prima ha cercato per due volte di investire l’avversario con cui aveva discusso. Non riuscendovi, è sceso dal mezzo e si è avventato contro di lui, colpendolo con un oggetto contundente. Mentre l’aggredito tentava di allontanarsi, è stato raggiunto da due fendenti al fianco, inferti con un coltello. L’aggressore, dopo aver così infierito sulla vittima, si è allontanato dal luogo.

Il 32enne ferito è stato soccorso da alcuni passanti e trasportato in codice rosso in pericolo di vita, presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ricoverato in prognosi riservata. L’aggressore è stato rintracciato dai carabinieri e portato in carcere a Monza.