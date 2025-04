Giovane donna investita e uccisa da una moto a Milano

Una donna di 29 anni è stata travolta e uccisa da una moto mentre attraversava la strada stamattina a Milano. L’incidente è avvenuto in via Bazzi all’angolo con viale Toscana, non lontano dall’università Bocconi, questa mattina intorno alle 8:20.

Sul posto sono arrivati polizia locale e i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare la ventinovenne che era in arresto cardiaco e trasportarla all’ospedale Niguarda. Purtroppo è stato invano.

Anche il motociclista di 28 anni, che secondo le prime informazioni viaggiava a velocità elevata, è caduto a terra ed è stato trasportato al Policlinico, in condizioni non gravi con traumi a gamba e braccio. La polizia locale si sta occupando di accertare la dinamica dell’incidente.