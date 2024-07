Dieci appartamenti di housing sociale, bilocali e trilocali, pronti ad accogliere persone fragili per aiutarle a reintegrarsi in progetti lavorativi e sociali. È stato inaugurato il nuovo condominio sociale multi target di progetto Arca. Presenti al taglio del nastro in viale Luigi Bodio 16 l’assessore comunale al Welfare Lamberto Bertolè, Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, Laura Bajardelli, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo; Alessandra Goretti, Corporate Affairs & Communication manager di JTI Italia; Alessandra Spada, Event Manager Italia di Fondazione LAPS e Marina Demetra Casu (studio Archpiuditre), Compagnia di Sant’Orsola Figlie di Sant’Angela Merici.

Potranno abitarci persone fragili che provengono da diversi percorsi di vita e diversi contesti familiari: donne sole con bambini, famiglie numerose con minori e anziani, persone senza dimora con un buon livello di autonomia personale.

La palazzina, di proprietà di Progetto Arca, ha subìto un’importante ristrutturazione e allestimento nel corso dell’ultimo anno, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, JTI Italia, Compagnia di Sant’Orsola Figlie di Sant’Angela Merici, Fondazione Laps, Maison du Monde.“L’offerta cittadina a supporto delle famiglie più fragili si allarga ulteriormente grazie al grande sforzo che vede molto spesso il Terzo settore a fianco delle istituzioni – ha affermato l’assessore Bertolè – nel garantire ai cittadini e alle cittadine vulnerabili servizi e opportunità. Fondazione Progetto Arca da sempre è in prima fila nel contrasto alla grave marginalità e non possiamo che essere orgogliosi che questa importante realtà scelga ogni giorno di lavorare a Milano per assicurare un sostegno a chi fa più fatica”.

Fondazione progetto Arca si occupa di persone senza fissa dimora da 30 anni e il presidente Sinigallia ha evidenziato a margine dell’inaugurazione: “Dopo qualche anno ci siamo accorti che senza la casa e il lavoro le persone non possono reintegrarsi nella società. È 20 anni che abbiamo attivato progetti di housing e questo è l’ultimo tassello. Solo a Milano abbiamo 140 appartamenti e questi sono completamente ristrutturati grazie a Fondazione Cariplo e tante aziende private e lasciti che abbiamo avuto. Ospiterà famiglie con bambini, persone sole che hanno già iniziato un’attività di integrazione lavorativa. L’obiettivo è che in massimo 3 anni queste persone possano avere la completa autonomia. Per cui accompagnarle anche con un progetto che abbiamo con Banca Etica ad acquistare casa perché le case a Milano hanno un costo enorme invece i giovani con 30 anni di mutuo possono con 500/600euro riuscire a comprarsi casa e investire nella propria vita”.

L’edificio di tre piani offre accoglienza abitativa temporanea (la durata media dell’accoglienza è di 18 mesi, eventualmente rinnovabili) a 30 persone, segnalate dai servizi sociali o da partner sul territorio. Le persone sono seguite da un’equipe multidisciplinare di Progetto Arca che include professionalità specifiche a seconda delle singole necessità: educatori, assistenti sociali, operatori sociali, mediatori culturali, consulenti legali, educatori finanziari.

Al piano terra della palazzina sarà allestito uno spazio comune polifunzionale che – insieme al Market solidale adiacente, già attivo da un anno – offrirà un ambiente protetto adatto agli incontri di orientamento ai servizi oltre alle riunioni collettive, ai momenti conviviali e a tutte le attività comunitarie come i giochi per bambini, i corsi di lingua per migranti, lo spazio compiti. Un ambiente che gli inquilini del condominio sono invitati a frequentare per conoscersi meglio, per trovare forme di collaborazione e aiuto reciproco, per facilitare le relazioni con il quartiere.

L’immobile sorge accanto al Market solidale di Progetto Arca – aperto esattamente un anno fa, il 17 luglio 2023 – dedicato al sostegno alimentare di 150 famiglie in povertà, segnalate dai servizi sociali o associazioni partner, che possono fare qui la spesa gratis, utilizzando una tessera punti ricaricata ogni mese a seconda dei componenti e delle esigenze del nucleo familiare. Anche nel Market solidale, come nell’Housing sociale, l’obiettivo va oltre quello del semplice servizio: il cibo è un elemento chiave per costruire relazioni tra le persone – grazie ai volontari che guidano alla scelta dei prodotti e agli operatori che informano e orientano ad attività di socializzazione – e avviare percorsi educativi di cittadinanza consapevole.

Le famiglie che accedono al Market da oggi possono accedere ad altri servizi (come supporto documentale, assistenza legale, aiuto compiti).

I 10 appartamenti del condominio sociale di viale Bodio si aggiungono alle 153 strutture – tra centri, comunità residenziali e appartamenti – dove Progetto Arca accoglie persone fragili in emergenza abitativa, in tutta Italia: ogni giorno sono oltre 1.000 le persone accolte.

Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca e l’assessore al Welfare Lamberto Bertolè.