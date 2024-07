Violenta grandinata a Milano, pezzi grandi come noci

Grandinata con pezzi di ghiaccio in alcuni casi grandi come noci e anche palle da biliardo nel tardo pomeriggio di ieri a Milano. E’ durata pochi minuti, ma ha creato preoccupazione. Molte persone hanno cercato riparo sotto tendoni e balconate. In zona Cadorna alcune persone sono rimaste ferite. Una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per ascensori bloccati, rami di alberi caduti e pericolanti. Danni anche nell’hinterland. Cornaredo e Bareggio i comuni più colpiti .Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per rimuovere i rami d’albero caduti su alcune vetture. Non si segnalano grossi danni a strutture e soprattutto persone coinvolte.