Monza, vigili del fuoco al lavoro per rimuovere un grosso ramo

I vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza sono intervenuti ieri sera a Monza, in via Duca degli Abruzzi, per il distacco di un grosso ramo caduto da un altezza di circa 10 metri.

Per fortuna al momento del distacco non transitavano né pedoni né auto. E’ stato però coinvolto un furgone parcheggiato a lato strada e i cavi dell’illuminazione pubblica. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre due ore per rimuovere il ramo che occupava completamente la sede stradale e mettere in sicurezza i rami sovrastanti.

Sul posto anche la polizia locale di Monza.