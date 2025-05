Molesta una donna in centro a Milano, arrestato

Ha molestato sessualmente ieri sera una donna di 29 anni in pieno centro a Milano, in via Boccaccio. E’ subito intervenuta una pattuglia della Volante che ha bloccato un ucraino di 26 anni: il giovane ha anche preso a calci e pugni i poliziotti. Gli agenti lo hanno bloccato e arrestato per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio.