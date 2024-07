Incendio nella notte poco dopo mezzanotte e mezza, in un appartamento al secondo piano di un edificio a Milano in via Niccolini, nel quartiere Sarpi. Quattro persone sono state portate in ospedale per inalazione da fumi: si tratta di due ragazzi in codice verde e due adulti in codice giallo. Il comando dei Vigili del fuoco è intervenuto sul posto con diversi mezzi. Le fiamme sono state controllate e circoscritte in pochi minuti, evitando che si propagassero ai piani superiori. Ci sono volute più di tre ore per effettuare le operazioni di bonifica dell’area, terminate alle 5.30 di stamattina. Allo studio le cause che hanno provocato l’incendio.