Strage di Erba, oggi udienza cruciale

Udienza cruciale stamattina davanti ai giudici della Corte d’appello di Brescia per l’istanza di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba dell’11 dicembre del 2006, in cui morirono quattro persone, tra cui un bambino di due anni. I giudici potrebbero ritirarsi in camera di consiglio per la decisione. Potrebbero uscirne con una dichiarazione di inammissibilità, quindi confermando la sentenza di condanna, oppure disporre nuove prove , come chiesto dalla difesa e dal sostituto procuratore Cuno Tarfusser, aprendo di fatto un nuovo processo.