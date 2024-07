In 30 circondano e aggrediscono la Polizia Locale, tre arresti

Un gruppo di 25, 30 giovani ha circondato e danneggiato un’auto della Polizia locale in via della Chiesa Rossa alla periferia di Milano. E’ accaduto intorno alle 5 del mattino. Secondo quanto riferito dalla stessa Polizia locale, gli agenti sono stati costretti a chiamare altre pattuglie di rinforzo: tre giovani, tutti intorno ai 20 anni, sono stati arrestati mentre nove vigili sono rimasti contusi. E’ intervenuta anche la Polizia di Stato. Il tutto è cominciato quando un ragazzo, italiano, ha tirato una bottiglia contro una pattuglia che passava davanti a un bar. Altri hanno poi preso a calci l’auto. Gli agenti hanno quindi chiamato i rinforzi vedendosi circondati da una trentina di persone. Il giovane che aveva lanciato la bottiglia ha poi cercato di scappare in sella a uno scooter, opponendo resistenza, così come un altro del gruppo e una ragazza. I tre sono stati arrestati.