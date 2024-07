Zucchero in concerto a San Siro

Oggi, giovedì 4 luglio, alle 20.30 ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI infiammerà il palco dello Stadio San Siro di Milano per l’ultima data del tour italiano negli stadi “OVERDOSE D’AMORE”. La contagiosa energia di Zucchero e le sue canzoni saranno le protagoniste di una serata indimenticabile. Sarà l’occasione per assistere a uno spettacolo ricco di sorprese e di musica dal vivo con la sua fedele super band internazionale.

Il tour internazionale “Overdose D’Amore World Tour” ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con 3 date di grande successo e, dopo le 5 date italiane di Udine, Bologna, Messina, Pescara e Milano, prosegue in Europa e in America del Sud.

“Overdose D’Amore 2024” è il frutto del rapporto consolidato tra i due artisti negli ultimi anni, caratterizzato da una profonda stima reciproca.L’idea originaria di reimmaginare il celebre brano “Overdose (D’Amore)”, che quest’anno compie 35 anni dalla sua pubblicazione, è nata da Salmo e ha subito catturato l’attenzione e l’entusiasmo di Zucchero. Il video musicale è stato girato interamente in verticale utilizzando gli smartphone. Le immagini, realizzate in Marocco, a Los Angeles, a Città del Messico, a Shanghai, a Posada (Nuoro) e in altre location italiane, creano un mosaico visivo che porta in scena fan da ogni angolo del mondo.