Rapinati e picchiati all’alba a Milano

Due uomini di origine marocchina, di 29 e 28 anni sono stati aggrediti e feriti a colpi di cocci di bottiglia e coltello, stamani all’alba in piazzale Cacciatori delle Alpi a Milano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, mentre erano seduti al tavolino di un bar, intorno alle 6, due giovani egiziani li hanno rapinati di orologi, catenine d’oro e portafoglio, per poi colpirli numerose volte in diverse parti del corpo, anche alla gola. Tutti e due sono stati soccorsi e trasportati in gravi condizioni negli ospedali milanesi San Carlo e Niguarda. Non sono in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per ricostruire i fatti e il movente dell’aggressione-