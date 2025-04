Nascondeva la droga in lavanderia, arrestato

Your browser does not support the video tag.

La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un uomo 70 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine condotta dagli agenti del Commissariato Comasina ha permesso di individuare l’uomo, attivo in zona Greco Turro/viale Monza per lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana: residente nei pressi di viale Fulvio Testi, il 70enne sfruttava una lavanderia a gettoni in viale Monza, precedentemente intestata alla moglie, come base per nascondere, tagliare e confezionare la sostanza stupefacente da rivendere ai propri clienti.

I poliziotti hanno notato che il 70enne si recava puntualmente presso la lavanderia a gettoni di viale Monza senza portare con sé la biancheria da lavare e da lì iniziava il giro di consegna di cocaina ai propri clienti. Dopo aver monitorato alcune cessioni, ieri pomeriggio gli agenti sono intervenuti al momento di una consegna di cocaina e hanno bloccato sia l’acquirente che il 70enne pusher: a bordo del veicolo utilizzato per le cessioni, sono stati trovati 31 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish divisi in dosi e 370 euro in contanti.

I poliziotti hanno perquisito la lavanderia dove hanno scoperto che nel retro del negozio era stato allestito un vero e proprio laboratorio per nascondere, tagliare e confezionare la sostanza: lì sono stati trovati e posti sotto sequestro ulteriori 145 grammi di cocaina, 525 grammi di hashish, 142 grammi di marijuana e 58 mila euro euro frutto dell’attività di spaccio. Da accertamenti è emerso che l’uomo da tempo aveva continuato a mantenere illecitamente l’attività della lavanderia che è stata chiusa e sottoposta a sequestro penale.