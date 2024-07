Ladro in azione al supermercato, bloccato da un agente fuori servizio

Ha rubato in un supermercato di Monza, mentre era sottoposto alla misura dell’obbligo di firma per altri furti e reati. A notarlo mentre si aggirava con fare sospetto tra le corsie del supermercato, lunedì intorno alle 19.20 al Carrefour di via Boito, è stato un agente della Polizia di Stato, fuori dall’orario di servizio, mentre faceva la spesa. Il ladro, un 25enne italiano, senza fissa dimora, è stato bloccato e arrestato. Il giovane, completamente vestito di nero e con un cappello da baseball nero, aveva riposto all’interno di una busta nera alcune bottiglie di olio e superalcolici. Il poliziotto lo ha notato e lo ha tenuto sotto controllo, mentre lui continuava noncurante a riporre altre bottiglie all’interno della busta. Si è poi avvicinato con passo svelto alle casse e, una volta giunto nei pressi dell’ingresso, è fuggito rapidamente in strada e facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

L’agente lo ha rincorso, intimandogli di fermarsi. Il giovane ladro, resosi conto di trovarsi di fronte ad un agente della Polizia di Stato, è scappato in direzione di via Boito. Intanto, il poliziotto ha avvisato la centrale operativa. Immediatamente due equipaggi delle volanti sono giunte sul posto e sono riuscite a bloccare il fuggitivo all’incrocio tra via Prina e via Monti e Tognetti.

Il giovane è stato subito riconosciuto dagli agenti, perchè noto agli Uffici della Questura e dedito a furti nei supermercati e, per questo motivo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che il 25enne più volte aveva commesso furti a Monza e in provincia di Monza e Brianza, mente era sottoposto alla misura cautelare in corso.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’autore del reato è stato condannato a 3 mesi di reclusione, con applicazione della misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.