Google Translate inserisce il ‘lombardo’

Le chilometriche liste d’attesa nella sanità lombarda sono ben lontane dall’accorciarsi ma la Lega è felice perché da oggi potete chiedere a Google Translate di tradurvi in ‘lombardo’ quello che volete. Magari una cosa utile di cui potrebbe occuparsi meglio la Regione. Un esempio a caso: “Quanto tempo devo aspettare per una Tac?”. Imparate bene come si dice: “Quant temp g’ho de spetà una tomografia computerizada?”. Ora provate a chiamare il CUP e magari sentendovi parlare in ‘lombardo’ (che poi cos’è? Bresciano, Bergamasco, Milanese, Pavese, Mantovano, Comasco ecc?) vi risponderanno prontamente, a meno che non debbano a loro volta passare per il traduttore: “G’he sun minga di post liber”, non ci sono posti liberi. A dare la lieta novella è Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega al Pirellone: “Ringraziamo Google per la bellissima iniziativa che, oltre a essere simpatica, siamo certi sarà d’aiuto per riuscire a salvare una lingua parlata da secoli e tramandata di generazione in generazione nelle case, corti e cascine lombarde. Ho provato il nuovo servizio, sicuramente qualche traduzione è da affinare, però – conclude il leghista Corbetta – Google Translate ha superato il test della cadrega (sedia n.d.r)”.