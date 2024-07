Omicidio Bozzoli, confermato l’ergastolo per il nipote, ma lui non si trova: è ricercato

Giacomo Bozzoli, l’imprenditore bresciano condannato in Cassazione all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, avvenuto l’8 ottobre del 2015, è scomparso. I Carabinieri incaricati di scortalo in carcere non l’hanno trovato nella sua casa di Soiano, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. In un primo momento si ipotizzava che Bozzoli stesse pensando in quale carcere costituirsi ma oltre all’uomo sono diventati irreperibili anche la moglie ed il figlio. Adesso il nome dell’imprenditore è stato inserito nel database delle forze dell’ordine a livello nazionale. I legali dell’uomo si trincerano dietro ad un “no comment” mentre il padre Adelio, presente in Cassazione, aveva spiegato che il figlio stava aspettando la sentenza a casa, non risponde più al telefono.