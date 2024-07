Taxi a Milano, aumento delle tariffe da luglio

Entrano in vigore le nuove tariffe fisse dei taxi per i collegamenti da Milano verso gli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio al Serio e con Fiera. L’adeguamento, previsto dalla legge regionale, è modulato in base all’andamento dell’inflazione e quest’anno sarà al 3,64 %. Come previsto dalla delibera pubblicata da Regione Lombardia lo scorso 17 giugno la tratta Milano-Malpensa ora costerà 114 euro, anziché 110 euro, mentre Milano-Orio al Serio passa da 122 euro a 128 euro. Per quanto riguarda Linate, il collegamento con Fiera costa 68 euro (prima 64 euro) e con Malpensa 128 euro (prima 124 euro). A partire dal 31 luglio, invece, aumenterà anche il costo al chilometro da 1,28 a 1,32 euro e il costo iniziale delle corse diurne che passerà da 3,90 euro a 4,10, mentre nelle ore notturne da 7,60 a 7,90. La delibera stabilisce anche che ciascun tassista prima di poter applicare il nuovo tariffario dovrà adeguare il proprio tassametro e la cartellonistica che informa il cliente.