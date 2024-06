Poveri tassisti: dichiarano meno di 1.300 euro al mese

Poveri tassisti: guadagnano in media 1.292 euro al mese, poco più di 15 mila euro all’anno tra il 2017 e il 2022 (a eccezioni dei tonfi per le chiusure causa Covid del 2020 e 2021. Lo certificano i dati elaborati dal Ministero dell’Economia sulla base delle dichiarazioni dei redditi e contrastano con i costi sostenuti per le licenze e l’acquisto dell’auto. Un po’ più alta la cifra dichiarata dagli autisti delle auto pubbliche di Milano, 19.580 euro annui, 1.631 euro al mese. Lo riporta oggi Il Sole 24 Ore. Qualcosa potrebbe cambiare con la riforma del fisco voluta dal Governo Meloni: con i nuovo meccanismi di accertamento e calcolo, il faro dell’Agenzia delle Entrate si accenderà sui guadagni ufficiali particolarmente bassi, quindi sui guadagni non dichiarati. Poi uno si chiede come mai ai tassisti non piaccia il Pos…