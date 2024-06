Proseguono le ricerche di Claudio Togni, l’operaio caduto nell’Adda

Prosegue la ricerca di Claudio Togni, l’operaio di 58 anni caduto in acqua nel fiume Adda e trascinato dalla corrente. Nella mattina i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno effettuato diverse immersioni nei pressi dello sbarramento della diga di Concesa. Purtroppo, a causa della portata attuale del fiume, le operazioni di soccorso possono essere condotte solo in superficie. Attualmente, i Vigili del fuoco del soccorso acquatico dei comandi di Milano e Bergamo stanno impiegando gommoni da rafting per perlustrare le sponde del fiume. Inoltre, il supporto dall’alto è garantito dagli specialisti del nucleo S.A.P.R., i quali utilizzano droni per ispezionare l’alveo del fiume. Al lavoro anche Carabinieri e volontari. Le attività di ricerca – informano i Vigili – continueranno fino al tramonto di oggi, salvo eventuali variazioni dovute a condizioni meteorologiche avverse o per motivi di sicurezza. Durante la notte, le operazioni di soccorso verranno sospese per garantire la sicurezza degli operatori.