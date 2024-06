Elezioni, 13 comuni lombardi al ballottaggio

Oggi e domani si vota in 13 comuni lombardi per i ballottaggi. I cittadini sono chiamati a scegliere il sindaco. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì.

A Cremona si sfidano Alessandro Portesani del centrodestra, in leggero vantaggio al primo turno, e Leonardo Virgilio del centrosinistra. Li separa solo un punto di percentuale. Portesani è al 43 per cento, Virgilio al 42. Cremona cambierà comunque sindaco, dopo di 10 anni di governo di Gianluca Galimberti, del Pd. Il candidato del centrosinistra, Leonardo Virgilio, 50 anni, è stato il suo vice. Alessandro Portesani, 41 anni, è invece sostenuto dal centrosinistra.

Si vota anche in 12 Comuni sopra i 15 mila abitanti: in provincia di Milano, a Cusano Milanino, Lainate, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio. Per la provincia di Varese si vota a Malnate e Samarate. E poi a Romano di Lombardia in provincia di Bergamo, Chiari in provincia di Brescia e Porto Mantovano in provincia di Mantova.