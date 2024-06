Violenti nubifragi in Lombardia

Violento nubifragio con raffiche di vento a Milano in serata: si è scatenato intorno alle 19.30 ed è durato circa 10 minuti. Il luogo più colpito è stato il piazzale del Cimitero monumentale, dove per la caduta di un albero in via Luigi Nono è stata interrotta la linea aerea che alimenta alcune linee tramviarie, come la ’14’, ’16’ e ’12’.

Regolari le metropolitane. Un altro albero è caduto anche in via Procaccini, e piante danneggiate sono state segnalate al Parco Sempione e in zona Triennale. Temporali anche intorno a Milano e in diverse zone della Lombardia. Allagamenti sulla SS 36 tra Lecco e Colico hanno provocato forti rallentamenti al traffico.