Salvini, a Milano stiamo preparando le prossime comunali

“A Milano sto preparando le prossime comunali, ci stiamo preparando come centrodestra”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a margine di un evento a Milano. A chi gli ha fatto notare che alle ultime elezioni europee il risultato della Lega nella città di Milano non è stato brillantissimo, il vicepremier ha risposto che “siamo cresciuti, è cresciuto tutto il centrodestra. Siamo l’unico governo europeo che cresce e con la stessa Lega che cresce – ha concluso -. I problemi li lascio a chi è rimasto fuori dal Parlamento europeo, non a chi porta otto parlamentari a Bruxelles”. “Dobbiamo impegnarci sulle grandi città. Quindi, facendo autocritica rispetto all’ultima volta, prima scegliamo i prossimi candidati a sindaco di Milano, Roma, Torino, Bologna, e altre grandi città, prima il centrodestra cresce a livello nazionale”, ha detto Salvini.